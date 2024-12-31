湘南ベルマーレは31日、韓国代表GKソン・ボムグン(27)が全北現代モータースへ完全移籍したことを発表した。2018年に全北現代でプロデビューしたソン・ボムグンは、2023年に完全移籍で湘南に加入。初のJリーグ挑戦となった昨季は守護神としてJ1リーグで24試合に出場。今季も引き続き守護神として出場していたが、8月に川崎フロンターレからGK上福元直人が加入するとポジションを奪われ、リーグ戦20試合の出場にとどまった。古巣復帰