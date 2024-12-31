元モーニング娘。のタレント加護亜依（36）が30日深夜放送のテレビ朝日系「しくじり先生俺みたいになるな!!年末1時間SP」に出演し、未成年時に起こした喫煙騒動について語った。ゲストが人生の失敗で得た教訓を語る番組で、加護は「私が犯したしくじりが」と前置きし「未成年喫煙が2度も発覚し事務所をクビ！芸能活動休止」と自ら紹介。「1回目は18歳の時、2006年に飲食店喫煙が記事になり、2回目は19歳の時、2007年3月に草津