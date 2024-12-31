■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9432) ＮＴＴ 東証プライム (7067) ブランドＴ 東証グロース (3687) Ｆスターズ 東証プライム (7267) ホンダ 東証プライム (2264) 森永乳 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (303A) ｖｉｓｕｍｏ 東証グロース (6866) ＨＩＯＫＩ 東証プライム (2