『第66回輝く! 日本レコード大賞』(TBS系 17:30〜22:00)が30日、東京・新国立劇場で開催され、女優の川口春奈が安住紳一郎アナウンサーと共に司会を務めた。『第66回輝く! 日本レコード大賞』で司会を務めた川口春奈○こっちのけんとの歌唱時に“ギリギリダンス”を踊って楽しむ姿も安住アナは13年連続、川口は2年連続の司会で、昨年に続き2度目のタッグ。司会者会見の際に、安住アナが「2年目になってから急に心を開いてくれるよ