韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の弾劾の有無を決める憲法裁判所弾劾審判に外国も高い関心を寄せている。７０個の外信メディアが憲法裁判所に取材要請をした状態だという。米国ＣＮＮ、英国ロイター通信、日本ＮＨＫや共同通信など１０個のメディアは２７日、第１回弁論準備期日に直接ソウル鍾路区（チョンノグ）憲法裁判所庁舎を訪れて現場の雰囲気を伝えた。ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）などの有力メディアも尹大統領