グループＮｅｗＪｅａｎｓがチェジュ航空事故の犠牲者を追悼した中、所属事務所ＡＤＯＲが海外日程を知らせながら了承を求めた。ＡＤＯＲは３０日、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）を通じて「今回の旅客機事故で犠牲になられた方々のご冥福を祈り、深い悲しみの中にいらっしゃる遺族の皆様に心よりお見舞いの言葉を伝える」と明らかにした。また「ＮｅｗＪｅａｎｓは予定通り、ＴＢＳ『輝く！日本レコード大賞』
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. レコ大 ミセス歌唱冒頭にSNS混乱
- 2. 自宅で子ども3人死亡 母親もけが
- 3. 八田容疑者 事件めぐり新事実か
- 4. 環奈「パワハラ報道」に心境吐露
- 5. 邦人女性スパイ罪 中国で6年服役
- 6. 小室夫妻の安寧脅かす1枚の写真
- 7. 交際0日婚の臼田あさ美 離婚発表
- 8. 中居の問題「被害者女性も悪い」
- 9. 炎上で娘死亡 今も耳に残る言葉
- 10. 中居騒動めぐりnews23に批判の訳
- 1. 自宅で子ども3人死亡 母親もけが
- 2. 小室夫妻の安寧脅かす1枚の写真
- 3. 足立敏之議員の死因 溺死と発表
- 4. 山口組餅つきで怒号? 緊迫の瞬間
- 5. 子3人死亡 逮捕母「間違いない」
- 6. 悠仁さま ご結婚は「絶望的」か
- 7. 神奈川で子ども3人死亡 母を逮捕
- 8. 上野動物園に「逆ギレ女」暴行も
- 9. おせちトラブル 毎年起こるワケ
- 10. 新幹線で鞄物色 中国人の男逮捕
- 1. 炎上で娘死亡 今も耳に残る言葉
- 2. 佳子さまが30歳 コート姿に絶賛
- 3. 一夫多妻ヒモ男 第5夫人が消える
- 4. 親子の縁を切ります 生活が一変
- 5. ディズニー入場料 全世界で問題
- 6. 失礼な奴 高須氏が麻生氏に怒り
- 7. 海外で死亡の足立議員 死因判明
- 8. 「愛子天皇」安倍政権が画策か
- 9. 冬に増える ぎっくり腰の要因
- 10. Cook4meで叶える健康的な食卓
- 1. 邦人女性スパイ罪 中国で6年服役
- 2. 韓の旅客機事故「犯罪に近い」
- 3. 事故の韓国機 48時間で13回運航
- 4. 「朝鮮学校」のヤバすぎる内情
- 5. 韓国 エンジン故障を虚偽報告か?
- 6. 体重42kgで失神 スンヨンが回顧
- 7. 韓国で中国人集団暴行 怒りの声
- 8. Googleで故郷を探索 涙した女性
- 9. 北朝鮮女性「獣にも劣る生活」
- 10. 旅客機墜落 露への不信感隠さず
- 1. エリート層に武士の姓が多い事実
- 2. お金貯め込みすぎた高齢者の末路
- 3. 母の遺品整理 家計簿を見て号泣
- 4. ノースフェイスのアウターに驚き
- 5. 80代母の1億円株 相続税に衝撃
- 6. 税務署から連絡が貯金の証明方法
- 7. 「財政健全度ランク」TOP10
- 8. みずほで障害 サイバー攻撃か
- 9. セブン 売上高の伸び率が低迷
- 10. 引き出し屋に1300万円 母の後悔
- 1. mixiとFacebookのシェア争い
- 2. 12歳少女 3500年前のお守り拾う
- 3. Switch後継機 ビジュアル判明か
- 4. App Store1位のカメラアプリ「SODA」のナチュ盛りを「SNOW」「BeautyPlus」と徹底比較（小彩楓）
- 5. 雪国じゃなければこれで十分。わずか108gで、ポップな色が楽しいダウン
- 6. MSにとって最もリスクの高い製品
- 7. やっぱりオーディオに取り憑かれた1年だった by二見直明
- 8. 恐竜の時代からほ乳類は存在していた？ 2億8000万年前の動物の骨が見つかる
- 9. 【独占記事】米ヤフーが動画配信サイト『ヤフー・スクリーン』を閉鎖
- 10. 最後の砦を他の誰かに手渡すな──テレビ放送のオワコン化がもたらすもの【道越一郎のカットエッジ】
- 11. キミは燃焼系『アミノ式』をおぼえているか
- 12. 「ファイナルファンタジーXV」の発売記念イベントで聞いた“プレイしたくなる”イイ話
- 13. ECSの超小型・省電力PC「LIVA」に“Apollo Lake”搭載モデルが出た！
- 14. 「Nintendo Switch2」噂まとめ
- 15. チリ史上最高の評価！ プレミアムワイン「セーニャ」が20周年
- 16. じぇじぇじぇー麺？ 「じゃじゃ麺」って、“一度で二度美味しい”のを知っていますか？
- 17. Apple Pay&おサイフケータイの差
- 18. ダイハツのトールワゴン「トール」＆トヨタ「ルーミー」「タンク」レポート
- 19. iPhoneのUSBポート 意外な使い方
- 20. 薄くてちっちゃい財布。ギャルソンのClassicを3年使って、2色目を追加購入しました
- 1. 元横綱・白鵬 5億円以上の損失か
- 2. 大みそかが誕生日 水原被告の今
- 3. サッカー元ロシア代表が戦死
- 4. ド軍に復讐 大谷同僚が寝返りか
- 5. 妊娠報告前 大谷の気遣いに絶賛
- 6. 駅伝6人抜き「不破ちゃん」話題
- 7. 尚弥も井岡も延期 マジ辛すぎる
- 8. 大谷夫妻が鑑賞 絶賛された作品
- 9. 大谷の有言実行力にファン驚愕
- 10. NBA選手 不適切発言で罰金3700万
- 1. レコ大 ミセス歌唱冒頭にSNS混乱
- 2. 八田容疑者 事件めぐり新事実か
- 3. 環奈「パワハラ報道」に心境吐露
- 4. 交際0日婚の臼田あさ美 離婚発表
- 5. 中居の問題「被害者女性も悪い」
- 6. 中居騒動めぐりnews23に批判の訳
- 7. 男子5人惚れた高3美女が…まさか
- 8. 「ザブングル」一夜限りの復活
- 9. さんま MC番組の後継者を指名
- 10. M-1ファイナリスト 来年解散へ
- 1. 過保護? 32歳息子の予約をする母
- 2. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
- 3. 私がいない 義母の年賀状に戦慄
- 4. 男性が「結婚無理」と感じる女性
- 5. 母のおせち作り止めたい 物議に
- 6. 63歳で娘…診察室で号泣したワケ
- 7. 魚を常温の棚に スーパーで驚愕
- 8. 男性が「別れ」を考え始める理由
- 9. 1年余りで離婚 夫の「モラハラ」
- 10. 3COINSの「お出かけ便利グッズ」