グループＮｅｗＪｅａｎｓがチェジュ航空事故の犠牲者を追悼した中、所属事務所ＡＤＯＲが海外日程を知らせながら了承を求めた。ＡＤＯＲは３０日、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）を通じて「今回の旅客機事故で犠牲になられた方々のご冥福を祈り、深い悲しみの中にいらっしゃる遺族の皆様に心よりお見舞いの言葉を伝える」と明らかにした。また「ＮｅｗＪｅａｎｓは予定通り、ＴＢＳ『輝く！日本レコード大賞』