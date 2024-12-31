連載第30回サッカー観戦7000試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」なんと現場観戦7000試合を超えるサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。今回は日本代表の板倉滉がプレーする、ブンデスリーガのボルシアMGについて。1969年に初来日して日本代表と対戦。1960年代から70年代にかけて日本サッカー強化のためにさまざまな形で力を貸してくれたクラブでし