コーヒー豆の焙煎・加工を営むサザコーヒーロースター（茨城県ひたちなか市）は2025年に本格的に国内の農業事業へ参入する。11月5日、取材に応じた鈴木太郎社長が明らかにした。現在、サザコーヒーは、サザコーヒーロースターと分社化しており、サザコーヒーロースターはコーヒー豆の焙煎加工のほか国内の農業法人化に向けて取り組んでいる。農業法人は、稲作のような土地利用型農業をはじめ、施設園芸、畜産など、農業を