31日、韓国のソウル市庁前に設けられた旅客機事故の焼香所（共同）【ソウル共同】韓国南西部全羅南道の務安国際空港で179人が死亡した旅客機事故を受け、韓国全土は31日、弔意に包まれた年末を迎えた。政府は1月4日までを「国家哀悼期間」に指定。年末年始に予定されていた多くのイベントが自粛に。各地に焼香所が設けられ、犠牲者を悼んだ。ソウル市は大みそかの恒例行事、除夜の鐘突きで前後の公演を取りやめるほか、新年に