12月は、歌謡コーラスグループ「純烈」の後上翔太と元「AKB48」でタレントの横山由依、女優の川島海荷と水泳の中村克選手が結婚を発表しました。以下、今月結婚発表した主な著名人。横山由依、純烈・後上翔太と結婚発表後初のインスタ投稿「32歳になりました」【2日発表】歌謡コーラスグループ「純烈」後上翔太＆元「AKB48」でタレントの横山由依【5日発表】ダンス＆ボーカルグループ「E-girls」の元メンバーでモデルの藤井夏恋＆4