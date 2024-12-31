バナナマン・日村勇紀が爆笑トークを交えてウォーキングの魅力を伝える健康促進番組『バナナマン日村が歩く！ ウォーキングのひむ太郎』（BS朝日）。12月31日（火）の同番組は「年またぎウォーキングスペシャル」と題し、新作と過去の好評回が放送される。新作の「港七福神めぐり」は東京・港区が舞台。年越しの前に、まずは年越しそばを…ということで、新橋で日村のお気に入りの立ち食いそば屋へ。「港七福神」は、七福神を祀る