パリ五輪に出場したバレーボール女子日本代表の石川真佑（24＝ノバラ）が31日までに自身のインスタグラムを更新。2024年の思い出ショットを披露した。「〜2024〜」と書き出すと、同年の思い出ショットを複数枚アップ。バレーボール選手の依田茉衣子（KUROBEアクアフェアリーズ）との2ショットや、石川のファンを公言するフルート奏者でモデルのCocomiとの2ショット、パリ五輪時の女子日本代表・荒木彩花（SAGA久光スプリングス