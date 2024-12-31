「花巻東が関西の有望中学生まで取ろうっていうんだから参りますよ」【書けなかった話】DeNA日本一の裏で《宗教っぽい》…首脳陣が気味悪がりながらも従った試合前の「瞑想タイム」全国制覇の経験がある関西の某野球強豪校の監督がこう嘆く。「花巻東は今年『50-50』を達成してメジャーリーグを席巻したドジャース・大谷翔平の母校ですからね。菊池雄星（エンゼルス）しかり、これまでは岩手の地元の選手を中心に強化するチーム