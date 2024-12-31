東北学院MF佐藤成真のスーパーFK弾を太田宏介氏が解説第103回高校サッカー選手権1回戦が12月29日、首都圏の各会場で開催。東北学院（宮城）が奈良育英（奈良）を3-1で下した一戦では、美しい軌道を描いたフリーキック（FK）弾が生まれ、その精密さが話題に。元日本代表DF太田宏介氏は「あれだけのカーブをかけるのは簡単ではない」と、その軌道に脱帽の声を上げている。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇