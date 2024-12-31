秦氏の「愛車遍歴」15年以上にわたり世界の名車を撮り続ける日本人フォトグラファーがいる。秦淳司氏だ。秦氏は伝説的デザイナーであるラルフ・ローレン氏（85）の秘蔵コレクションの取材やイタリア・モデナにあるフェラーリ博物館での撮影も行うなど、車の美しさを知り尽くした日本人の一人だ。前編記事『「世界にたったの2台、50億円以上の名車も...」《世界的デザイナー》ラルフ・ローレン氏の愛車コレクションを撮影した日本人