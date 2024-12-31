大型補強を敢行した阿部巨人のリーグ２連覇、２０２５年シーズンでの１３年ぶり日本一奪回のカギは、「第２の吉川」育成となりそうだ。４年ぶりリーグ優勝を飾った２４年シーズンの巨人。その立役者の１人が全１４３試合に「不動の二塁」として出場し、終盤は３番を務めた吉川尚輝内野手（２９）だった。だが９月２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）で、あわや顔面死球のボールを倒れて避けた際に左肋骨を骨折。ＤｅＮＡとのＣＳファ