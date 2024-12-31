与党過半数割れで、国会での責任が増した野党第一党の立憲民主党。衆議院予算委員長のポストを手にしたほか、「内閣不信任決議案」は可決が可能な状況に。その一方で目立つのは野党間の足並みの乱れ。立憲民主党の今とこれからを徹底分析する。（政治部 立憲民主党担当東真子）■野党第一党なのにちょっと埋没気味？打破する国会戦略は2024年の衆議院総選挙の結果、立憲民主党は148議席と躍進し野党第一党となり、自民、公明の