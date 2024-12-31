古代エジプト人が使用していたとされるマグカップを分析した結果、お酒などの成分に加えて現代では「幻覚剤」と見なされる植物の成分が混入していたことが明らかになりました。神託を受ける人が、トランス状態になるために飲用していた可能性が指摘されています。Multianalytical investigation reveals psychotropic substances in a ptolemaic Egyptian vase | Scientific Reportshttps://www.nature.com/articles/s41598-024-78