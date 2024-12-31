食楽web ●“てんまのてんじんさん”の愛称で親しまれる「大阪天満宮」はパワースポットとしても大人気。初詣の後などに訪れたい周辺の人気グルメスポット4選をご紹介！ 学問だけじゃない関西屈指のパワースポット「大阪天満宮」 JR東西線大阪天満宮駅から徒歩5分。大阪天満宮は平安時代の天暦3年（949年）に創建され、地元では、“てんまのてんじんさん”との呼び名で親しまれています。 大阪天満宮 学問