【プレミアリーグ第19節】(ヴィラ・パーク)アストン・ビラ 2-2(前半1-1)ブライトン<得点者>[ア]オリー・ワトキンス(36分)、モーガン・ロジャーズ(47分)[ブ]シモン・アディングラ(12分)、タリク・ランプティ(81分)<警告>[ア]モーガン・ロジャーズ(38分)、タイロン・ミングス(45分+3)[ブ]ヤシン・アヤリ(45分+7)、ファビアン・ヒュルツェラー(37分)、カルロス・バレバ(72分)、イゴール(90分+2)観衆:41,414人└三笘薫がリ