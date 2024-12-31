＜12月30日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (147A) ソラコム 東証グロース [ 1,054.0 | +1.34% ] (1965) テクノ菱和 東証スタンダード [ 2,779.0 | +2.54% ] (2488) ＪＴＰ 東証スタンダード [ 1,104.0 | +2.69% ] (2519) 野村新興国債 東証ETF [ 1,121.0