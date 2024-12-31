＜12月30日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：39,894.54（-386.62） 高値：40,325.78 安値：39,864.46 ■東証プライム 値上がり銘柄数：638 値下がり銘柄数：952 横ばい銘柄数：50 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,784.92（-16.76） 出所：MINKABU PRESS