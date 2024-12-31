＜12月30日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1617) 野村食品 東証ETF [ 37,930.0 | -0.18% ] (1663) Ｋ＆Ｏエナジ 東証プライム [ 3,775.0 | +3.85% ] (1720) 東急建設 東証プライム [ 721.0 | -0.27% ] (2127) 日本Ｍ＆Ａ 東証プライム [ 661.2 | +