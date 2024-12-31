＜12月30日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (2124) ジェイエイシ 東証プライム [ 705.0 | 0.00% ] (2169) ＣＤＳ 東証スタンダード [ 1,811.0 | -0.33% ] (2181) パーソルＨＤ 東証プライム [ 236.5 | -0.71% ] (2389) デジタルＨＤ 東証プライム [ 1,217.0 |