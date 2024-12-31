＜12月30日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1333) マルハニチロ 東証プライム [ 3,037.0 | +1.25% ] (1377) サカタタネ 東証プライム [ 3,465.0 | -0.14% ] (1399) 日興高配低ボ 東証ETF [ 2,238.0 | -0.13% ] (1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード [ 1,813.0