「BCNランキング」2024年12月16日〜22日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy S24 SC-51E（SAMSUNG）2位Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）3位arrows We2 F-52E（FCNT）4位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）5位Pixel 8a(au)（Google）6位Pixel 9 128GB(au)（Google）7位Pixel 8a(SoftBank)（Google）8位arro