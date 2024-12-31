31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比450円安の3万9450円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 40678.21円ボリンジャーバンド3σ 40181.60円ボリンジャーバンド2σ 39894.54円30日日経平均株価現物終値 39685.00円ボリンジャーバンド1σ 39654.00円5日移動平均 39450.00円31日夜間取引終値 39335.00円一目均衡表・転換線 3