31日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比28ポイント安の2758.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 2827.45ポイントボリンジャーバンド3σ 2796.82ポイントボリンジャーバンド2σ 2784.92ポイント30日TOPIX現物終値 2771.60ポイント5日移動平均 2766.20ポイントボリンジャーバンド1σ 2758.50ポイント31日夜間取引終値 2743