31日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の630ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 655.01ポイントボリンジャーバンド3σ 649.11ポイントボリンジャーバンド2σ 646.71ポイント200日移動平均 644.18ポイント30日東証グロース市場250指数現物終値 643.22ポイントボリンジャーバンド1σ