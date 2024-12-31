2000年代のセルティックスとして王座も経験したピアースphoto by Getty ImagesNBAレジェンズ連載31：ポール・ピアースプロバスケットボール最高峰のNBA史に名を刻んだ偉大な選手たち。その輝きは、時を超えても色褪せることはない。世界中の人々の記憶に残るケイジャーたちの軌跡を振り返る。第31回は、2000年代のボストン・セルティックスの顔とも言えるポール・ピアースを紹介する。過去の連載一覧はコチラ〉〉〉【好みのチー