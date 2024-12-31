５区出走の可能性が高い駒大・山川は、全日本８区の衝撃走の再現となるか？photo by Wada Satoshi2025年１月２日・３日に行なわれる第101回箱根駅伝（217.1km／往路107.5km・復路109.6km）区間エントリーが12月29日に発表された。レースの当日変更を見越した補員の顔ぶれを見ると、優勝候補の一角・駒澤大は、今季好調で２区と５区の両区間で候補に挙がっていた山川拓馬（３年）は、おそらく２年ぶり２回目となる５区出走の可能