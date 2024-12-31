【NIB news every. 2024年11月29日放送より】 生産量が少なく「幻のそば」と呼ばれる「高来そば」。 生産や販売を引き継いだ男性が、新たな取り組みを始めています。 諫早を「そばのまち」に。地域活性化の一歩です。 11月下旬、諫早市小長井町で開催された、まちおこしイベント「こなフェス」。 菓子やフライドポテトなどと並んで販売していたのは…。 （中瀬 謙さん） 「2杯ですね。ありがとうございます」 「