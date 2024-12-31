イスラエル軍の攻撃を受けた病院の状況を確認する人＝29日、パレスチナ自治区ガザ北部ガザ市（ロイター＝共同）【エルサレム共同】赤十字国際委員会（ICRC）は30日、イスラエル軍による病院周辺への攻撃でパレスチナ自治区ガザ北部の医療体制が「崩壊した」と訴えた。医療用品や燃料、食料が不足し「民間人が救命治療を受けられない深刻な状況にある」と指摘。イスラエルに対し、国際人道法に基づき医療施設を保護するよう求めた