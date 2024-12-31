[ソウル ３１日 ロイター] - 北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は３０日、ロシアのプーチン大統領宛ての書簡で、ロシアとの包括的戦略的パートナーシップの強化を確約した。国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）が３１日、報じた。