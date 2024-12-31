［ニューヨーク３０日ロイター］ - 米国株式市場は薄商いの中を大幅続落して取引を終えた。主要３指数は序盤の安値からは回復したものの、それでも０．５％以上下落した。 年末の税金対策やバリュエーション、国債利回りの上昇、２０２５年に関する不確実性など、全てがリスク回避ムードを強めた。この日は幅広い売りにより、Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクター全てがマイナス圏に落ち込んだ。Ｓ＆Ｐ一般消費財は１．６％