¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ï¡¢Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ã¤Ý¤¯Å´Æ»¼ÖÎ¾¡¢»ª¹¾±Ø²¼¤ê¥Û¡¼¥à¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¥Ï¥Ô¥é¥¤¥ó¤Õ¤¯¤¤521·Ï¸òÄ¾Î®ÅÅ¼Ö¡£Á°¾ÈÅô¤¬LED²½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥¿¥¤¥×¤ÎÊÔÀ®¤Ç¤¹¡£¡ÖËÜ½£ÏÑ´ß¤òÈ¿»þ·×²ó¤ê¤Ë°ì¼þ¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Û¤ÊÅ´Æ»Î¹¤â¡¢8·î23Æü¤Ë»°±ºÈ¾Åç¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ6ÆüÌÜ¡£8·î28Æü¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©¤Î¥Ï¥Ô¥é¥¤¥ó¤Õ¤¯¤¤»ª¹¾±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ»³±¢Ä»¼è¸©¤ÎÊÆ»Ò±Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¡¢¶ò¿Þ¤ÊÉ®¼Ô¤Ï5»þµ¯¾²¤Ç»ª¹¾±Ø¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£5»þ53Ê¬¤Ç¤¹¡£¢¨2024Ç¯8·î2