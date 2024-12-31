28日から9連休の人も多い年末年始。お年玉や帰省中の現金の準備は万全ですか。 【写真を見る】熊本県内の金融機関ATM・窓口営業のお知らせ（各機関HPより） 熊本県で営業所を構える肥後銀行などの金融機関が、年末年始の窓口とATMの営業時間を発表しました。 主な金融機関の営業スケジュールは以下の通りです。（財務省HP掲載順） 地方銀行 ◆肥後銀行 【営業窓口】休業日：2024年12月31日（火）～2025年1月5