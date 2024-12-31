幸せな日々が続くと思っていた新婚生活。いざ始まってみると家事分担、家族計画、上辺の会話で喧嘩もできない──分かり合えないことだらけ。私だって働いてキャリアを積みたいのに…このまま彼の人生の一部で終わっていいの？ 【第1話】「実は私たちやりなおし夫婦です」離婚も視野に完全別居した夫婦の今 ひとりで暮らしたい。夫婦ってなに？そんな悩みに共感できる、作者が実際に経験したやりなおし夫婦の軌跡を綴ります。