犬飼一はうどん屋さんでアルバイトをしている大学生。ある日、好きだった女の子が知らない男の人と歩いてるところに遭遇してしまいます。現実を受け入れられない彼はストーカーのようになってしまい……。 俺はストーカーなんかじゃない 23話 らんは、自分に片思いしていた人がストーカーになってしまった話をハジメにします。その人物と今回のハジメの言動が似ていたため、らんは兄がスト&