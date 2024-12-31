〈なぜ私は『松島トモ子 サメ遊戯』のような映画を作り続けているのか…「バカ映画」の巨匠・河崎実監督かく語りき〉から続く壇蜜主演『地球防衛未亡人』が当たったように、自分の映画はタイトルとキャスティングがすべてと明言する河崎実監督。なんと2025年には3本が公開予定だという。日本映画界を第一線で支える映画監督に若き日を振り返ってもらう好評インタビュー・シリーズの第8弾。（全4回の4回目／最初から読む）【写