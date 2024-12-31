子どもへの性暴力事件が止まらない。2024年も子どもに対する性被害のニュースが多かった。つい最近も、富山で実の娘に性的暴行を行い起訴された裁判の初公判で、娘は逆らえない状態ではなかったとして、実父が無罪を主張したというニュースが報道された。また、東京都の中学校の元校長が教え子の女性生徒に性的暴行をはたらいた事件の裁判で「女子生徒は抵抗しなかった」「恋愛していると思っていた」などと供述したものの、懲役9