「これだけ勉強家で、努力家で、原稿を書ける人はいない」【前後編の後編/前編からの続き】共産党に入党するも除名され読売新聞に…渡辺恒雄氏が“独裁者”として君臨するまでの道のりを追う亡くなるまで主筆として読売新聞に君臨して社論を司り、政界にも絶大な影響力を及ぼし続ける。こんな人物はもう二度と現れないだろう。「ナベツネ」こと渡辺恒雄・読売新聞グループ本社代表取締役。独裁者、ジャーナリスト――どちらが