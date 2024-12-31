濃密な98年の人生【全2回（前編／後編）の前編】「これだけ勉強家で、努力家で、原稿を書ける人はいない」「渡辺さんを『偉大』とは言わない」渡辺恒雄氏の知られざる素顔とは亡くなるまで主筆として読売新聞に君臨して社論を司り、政界にも絶大な影響力を及ぼし続ける。こんな人物はもう二度と現れないだろう。「ナベツネ」こと渡辺恒雄・読売新聞グループ本社代表取締役主筆。独裁者、ジャーナリスト――。どちらが本当の顔