ミシミシという嫌な音を立てる家屋の揺れに眠りを奪われた。おととい未明、石川県能登町で震度1の地震が起きた。松永鎌矢（けんや）さん（35）は寝床で、大きな揺れがさらに来るのではと身構えた。能登地方は今なお不安と隣り合わせだ。息長く寄り添っていかなければと改めて実感したという。松永さんは被災地支援に取り組む大分県日田市のNPO法人リエラの代表理事だ。今年は半分以上能登にいた。拠点として借りた古い民家