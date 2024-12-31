TOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」内でお送りしている「JA共済 presents なるほど！交通安全」。12月20日（金）の放送テーマは「車の構造上の死角」について。モータリング・ライターの藤田竜太さんに、乗車中に注意するべき死角と対策法を伺いました。 ※写真はイメージです◆「車の死角」はどこにある？どんな車にも“ドライバー席から見えない死角”が必ずあります。そのことを意識して、注意を払わないと事故を起こしかねま