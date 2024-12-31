※経済指標 【米国】 ＊シカゴＰＭＩ（12月）23:45 結果36.9 予想43.0前回40.2 ＊中古住宅仮契約件数（11月）0:00 結果2.2％ 予想0.8％前回1.8％（2.0％から修正）（前月比） ※発言・ニュース ＊トランプ氏、ジョンソン下院議長を支持 トランプ次期大統領は、共和党の下院院内総務（下院議長）の選挙で自身の２期目の政策を遅らせないために、ジョンソン議長に全面的な支持を表明した。