中村勇太監督代行（３８）は１７年に東京国際大のコーチに就任するまで箱根駅伝とは無縁だった。愛知・時習館高から中京大に進学。２年時からマネジャーを務めた。０９年に卒業し、トヨタ紡織にマネジャーとして入社。その後、豊川高の指導者を務めた。「もし箱根駅伝を走るなら何区？」の問いに、しばらく考えた後「３区ですね。正面に富士山が見えて景色がいい。湘南の風に乗って走ってみたいですね」と話した。横溝監督の