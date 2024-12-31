2025年最初のスポーツ日本一が決まるニューイヤー駅伝 in ぐんま（第69回全日本実業団対抗駅伝競走大会。群馬県庁発着の7区間100km）。大会2日前の12月30日、区間エントリーが発表された。前回優勝のトヨタ自動車は1区に吉居大和（22）、2区に鈴木芽吹（23）と強力新人を配置。3区に前回エース区間の2区区間賞の太田智樹（27）、4区にやはり新人のサムエル・キバティ（19）、5区に22年オレゴン世界陸上マラソン13位の西山雄介（30