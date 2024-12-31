ペロブスカイト太陽電池は薄くて軽量で曲げられるのが特徴。左端が積水化学の加藤社長（撮影：筆者）積水化学工業は、次世代技術であるペロブスカイト太陽電池の量産化に踏み切る。2024年12月26日付でフィルム型同電池の量産化を決定し、2025年1月6日に日本政策投資銀行から出資を受け入れて新会社「積水ソーラーフィルム」を立ち上げる。2030年には1ギガワット級の製造ライン構築を目指すとしており、同太陽電池の市場開拓をリー