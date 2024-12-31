31日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比540円安の3万9450円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9894.54円に対しては444.54円安。出来高は1万3391枚だった。 TOPIX先物期近は2758.5ポイントと前日比28ポイント安、TOPIX現物終値比26.42ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39450-540 13391 日経2